Uganda: appropriazione indebita di aiuti, arrestati quattro funzionari governativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dalla polizia su Twitter, gli agenti avrebbero inoltre costretto un gruppo di donne a rotolarsi nel fango ed a strofinare i loro genitali come punizione per aver violato il coprifuoco in vigore. I fatti si sarebbero verificati lo scorso 2 aprile a Elegu, nel nord del paese, due giorni dopo l'istituzione di un coprifuoco notturno destinato a rallentare la diffusione del coronavirus. Il portavoce della polizia Fred Enanga ha annunciato l’istituzione di una commissione d'inchiesta sull’episodio. Di recente la polizia ha anche sparato e ferito due operai, accusati di aver violato il divieto di muoversi con i trasporti pubblici, nel quadro delle misure di contenimento del contagio da coronavirus disposte dal presidente Yoweri Museveni. I due cittadini ugandesi sono stati colpiti uno alla gamba, l'altro allo stomaco, quindi ricoverati in ospedale. Secondo uno dei feriti, gli agenti di polizia li avrebbero fermati in strada accusandoli di essersi mossi con una motocicletta, aprendo in seguito il fuoco quando gli operai hanno chiesto spiegazioni sulla loro infrazione. Il portavoce della polizia di Kampala, Patrick Onyango, ha invece affermato che gli agenti si sarebbero difesi contro un attacco dei due operai. (segue) (Res)