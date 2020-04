Uganda: appropriazione indebita di aiuti, arrestati quattro funzionari governativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 marzo il presidente Yoweri Museveni ha disposto un blocco immediato di tutto il traffico automobilistico ed un coprifuoco notturno per 14 giorni, come ulteriori misure di contenimento all'epidemia di coronavirus nel paese. In un discorso alla nazione diffuso in diretta televisiva, Museveni ha annunciato che dopo il blocco del trasporto pubblico, in vigore da qualche giorno, ora anche i veicoli privati saranno sottoposti al medesimo divieto di circolazione. I residenti sono autorizzati a spostarsi a piedi, ma non più di cinque persone insieme. Il capo dello Stato ha spiegato che il nuovo blocco agli spostamenti entra in vigore immediatamente e di non averne dato avvertimento in precedenza per evitare la fuga dei residenti verso altre destinazioni in cui trascorrere la quarantena, con il rischio di diffondere ulteriormente il virus. Nel paese si registrano attualmente 53 casi confermati di contagio. (Res)