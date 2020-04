Speciale difesa: Iraq, esercito e Pmu lanciano operazione di antiterrorismo nell’Anbar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate irachene e le milizie a maggioranza sciita della Mobilitazione popolare (Pmu) hanno lanciato oggi un’operazione militare di antiterrorismo nella zona desertica della provincia di Anbar, nell’ovest dell’Iraq. Lo ha reso noto il comando operativo di Anbar delle forze armate, precisando che all’operazione partecipano quattro brigate dell’esercito e quattro delle Pmu, oltre all’aeronautica e a un reggimento sunnita della Mobilitazione popolare di base nel distretto di Rutba. L’obiettivo è di individuare le posizioni delle cellule dormienti dello Stato islamico ancora presenti nell’area. Al Anbar è il più esteso governatorato dell’Iraq e comprende gran parte del territorio occidentale del paese, confinando con la Siria, la Giordania e l'Arabia Saudita. La provincia è considerata una roccaforte della minoranza sunnita irachena e durante i primi anni dell’operazione statunitense Iraqi Freedom ha rappresentato una base importante per al Qaeda e altri gruppi di insorti. La sua conformazione geografica e la sua morfologia caratterizzata da vasti deserti l’ha resa un territorio ideale anche per lo Stato islamico, permettendo il trasferimento di uomini attraverso il confine con la Siria per poter compiere attacchi nel cuore dell’Iraq consentendo l’occupazione di città come Ramadi, capoluogo provinciale, e Falluja, distanti solo 100 chilometri da Baghdad. Nel 2014, l’Iraq è stato travolto dall'ascesa dello Stato islamico, che per tre anni ha occupato vaste porzioni di territorio. Da allora, l'esercito iracheno ha combattuto con successo contro lo Stato islamico, con l’aiuto della Coalizione internazionale guidata dagli Usa. Nel 2017 è stata conquistata Mosul, principale roccaforte dello Stato islamico in Iraq. Dopo la sconfitta militare dell’autoproclamato califfato, annunciata ufficialmente il 9 dicembre 2017 dal governo di Baghdad, permangono, tuttavia, alcune cellule dell’organizzazione terroristica in diverse zone dell’Iraq, prevalentemente nelle regioni a forte incidenza sunnita. (Irb)