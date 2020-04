Speciale difesa: Ucraina, ministro Taran a colloquio con segretario Usa Esper, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ucraino Andriy Taran ha avuto una conversazione con il segretario alla Difesa Usa Mark Esper, per discutere del partenariato strategico bilaterale e dell’emergenza coronavirus. Lo riferiscono i media ucraini, riprendendo quanto reso noto dal Pentagono. Esper ha fatto le congratulazioni a Taran per la sua recente nomina nel governo ucraino e ribadito il sostegno degli Usa “nello sviluppo delle capacità delle forze ucraine per difendersi dall’aggressione russa”. Il segretario alla Difesa ha poi sottolineato come i paesi europei debbano aumentare i propri sforzi nella missione di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina. (Res)