Speciale difesa: Perù, coronavirus, stato di emergenza esteso fino al 26 aprile

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato un’estensione della stato di emergenza decretato a causa della pandemia del nuovo coronavirus fino al 26 aprile. “E’ assolutamente necessario estendere lo stato di emergenza di due settimane. La misura, che termina domenica 12 aprile, verrà estesa fino a domenica 26 aprile”, ha detto il capo dello stato, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Andina”. Nel paese si contano ad oggi oltre quattromila casi di contagio confermarti e 121 morti. Nel paese, dove è in vigore la quarantena, le uscite sono limitate per sesso a seconda dei giorni. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì potranno circolare solo gli uomini; il martedì, il giovedì e il sabato le donne, mentre domenica le uscite saranno proibite per tutti. Gli spostamenti sono consentiti solo per l’acquisto di viveri o prodotti farmaceutici. Durante gli spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina. Venerdì 27 marzo il Congresso del Perù ha approvato a maggioranza il testo che assegna pieni poteri all’esecutivo, per un periodo di 45 giorni, nel quadro dell’emergenza causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. In seguito il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato una prima estensione dello stato di emergenza fino al 12 aprile. La misura era stata decretata lo scorso 16 marzo per un periodo di 15 giorni. (Mec)