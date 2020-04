Speciale difesa: Nicaragua, scarcerati oltre 1.700 detenuti per festività pasquali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Nicaragua ha annunciato la scarcerazione di oltre 1.700 detenuti in occasione delle festività pasquali. Lo riferisce il quotidiano “La Prensa”. “In questo modo teniamo fede al nostro impegno cristiano di promuovere l’unione familiare”, ha dichiarato al vicepresidente. L’annuncio è stato criticato da alcuni osservatori, secondo cui la presidenza non ha facoltà di concedere l’indulto, in quanto la misura deve passare attraverso l’Assemblea nazionale o per via giudiziaria. Altri analisti, come l’ex diplomatico José Pallais Arana, fanno notare che se da un lato la misura è illegittima, dall’altro riduce l’affollamento delle carceri nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuto al nuovo coronavirus. Le operazioni di rilascio sono state supervisionate da una delegazione della Croce rossa (Cicr), come confermato dal capo missione della Cicr nel paese, Laure Schneeberger. La vicepresidenza non ha specificato se tra i detenuti scarcerati si sono anche gli oltre 70 prigionieri politici arrestati durante le proteste antigovernative iniziate nel paese ad aprile 2018 e ancora in detenzione. (Mec)