Speciale difesa: Perù, coronavirus, stop a ingresso detenuti nelle carceri fino al 26 aprile

- L’Istituto nazionale penitenziario del Perù (Inpe) ha annunciato che non riceverà detenuti all’interno delle sue strutture per tutto il periodo dello stato di emergenza, prolungato ieri fino al 26 aprile. La misura punta a scongiurare la propagazione del nuovo coronavirus tra la popolazione carceraria. La decisone arriva dopo che lo scorso 4 aprile sono stati confermati cinque casi di Covid-19 in due strutture penitenziarie. Le carceri peruviane hanno una capacità di 40.600 detenuti, ma ospitano ad oggi 97.600 persone. (Mec)