Polonia: coronavirus, premier Morawiecki annuncia prolungamento restrizioni

- Le restrizioni alle aperture dei centri commerciali, la chiusura di cinema, teatri, e altri luoghi ricreativi, così come le limitazioni al numero di persone che possono essere presenti nei negozi e nelle chiese in Polonia vengono estese fino al 19 aprile. Lo ha annunciato il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in conferenza stampa. Viene prolungata anche la chiusura delle scuole, mentre la sospensione dei voli internazionali e del traffico ferroviario internazionale, in vigore dal 15 marzo, proseguirà fino al 26 aprile. La chiusura delle frontiere continuerà fino al 3 maggio. (Vap)