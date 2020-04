Violenza donne: chat, guide multilingue e alberghi per accogliere, le iniziative a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare "credibilità alle donne vittime di violenza", perché "non sono sole né tanto meno sbagliate e non si devono vergognare", è il punto centrale da cui ripartire secondo Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donne, realtà che 30 anni si occupa delle case rifugio. "Quando le vittime di violenza ci chiamano la prima cosa che facciamo è stabilire un contatto, raccontare loro che sono migliaia le donne che subiscono abusi. Che non sono le uniche. Le donne, nel percorso di fuoriuscita da situazioni di maltrattamento sono molto forti e resilienti, in grado di cambiare prima di tutto la visione che hanno. Non sono loro le responsabili. Nella presa in carico, poi, abbiamo la consapevolezza che non c'è una sola vittima, ma ci sono anche bambini e bambine che assistono e vivono quella violenza". Per far fronte a questa emergenza Differenza Donne ha aperto e pubblicato online numeri di cellulari delle operatrici e attivato canali comunicati come whatsapp, messanger, mail per "facilitare l'interazione e la denuncia. Questo permette infatti di superare la telefonata, che spesso è impossibile fare", perché l'aguzzino è dentro casa. Per quanto riguarda i dati, Ercoli spiega: "Abbiamo un costante monitoraggio su ciò che sta accadendo e nelle prime settimane di marzo si era arrivati a una diminuzione dell'80 per cento delle chiamate a nostri centri, passando ad una ripresa del 60 in queste ultime due settimane. Grazie ai fondi stanziati nella lotta alla destinati ai centri che si occupano di questo, e ringrazio Valeria Valente, residente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, possiamo dare forza ai centri, dare risposte certe ed immediate. Possiamo implementare la rete di accoglienza garantendo alle donne una risposta immediata perchè di questo hanno bisogno", conclude. (Rer)