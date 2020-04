Coronavirus: Novara, a Pasqua e Pasquetta intensificati i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 30 marzo ad oggi 1290 persone e 16 sanzioni. Questi i numeri dell'attività della questura di Novara in coordinamento con la Polizia Locale per il rispetto delle prescrizioni contro la diffusione di coronavirus. Le persone sanzionate erano in giro senza un giustificato motivo. Per quanto riguarda il controllo degli esercizi commerciali e dei mercati settimanali, dal 30 marzo sono state effettuate 1620 ispezioni, in particolare presso supermercati e ipermercati, rilevando solo in un caso comportamenti vietati. “L’emergenza non è finita – spiega l’assessore alla Sicurezza di Novara, Luca Piantanida – anche se purtroppo, in questi ultimi giorni, abbiamo notato che c’è più movimento. Proprio per evitare che si buttino al vento gli sforzi fatti finora, continuano i controlli delle forze dell’ordine che verranno incrementati nei giorni di Pasqua e di Pasquetta. Saranno messe in campo, infatti, un maggior numero di pattuglie per intensificare il presidio del territorio in giorni in cui la gente potrebbe sentirsi autorizzata ad uscire viste le festività. Non è così: permangono gli stessi divieti. Chiediamo uno sforza comune perché si possa superare quanto prima questo periodo”.(Rpi)