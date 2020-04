Decreto cura Italia: Lega, governo non ha testo da discutere in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega Alberto Bagnai, Antonella Faggi, Luca Briziarelli, Gianfranco Rufa e Roberto Marti, componenti della commissione Bilancio di palazzo Madama, attaccano l'esecutivo sul decreto Cura Italia. "Siamo riuniti in commissione Bilancio ed il governo, si, quello che cambia i provvedimenti in corso - affermano i parlamentari in una nota - non ha pronto il testo del maxiemendamento da distribuire in commissione. Non lo hanno per noi, ma nemmeno per loro. Francamente tutto ciò va oltre l'imbarazzante: sfocia nel vergognoso".(Com)