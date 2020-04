Elezioni Usa 2020, dopo il ritiro di Sanders il duello Trump-Biden di novembre è ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro di Bernie Sanders dalle primarie del Partito democratico per la corsa alla Casa Bianca rende sostanzialmente ufficiale quanto si sapeva già da ormai diverse settimane: sarà Joe Biden lo sfidante di Donald Trump alle presidenziali statunitensi del prossimo novembre. Il percorso delle primarie dei democratici, complicato nell’ultimo mese dall’emergenza coronavirus e dalle misure di prevenzione imposte dal governo federale Usa, era già segnato dalla sorprendente vittoria di Biden al Super Tuesday, l’appuntamento elettorale del 3 marzo che metteva in palio i delegati di alcuni dei principali Stati. Da quel momento, l’ex vicepresidente ha inanellato una serie di successi fondamentali a cementificare il suo vantaggio sugli altri contendenti alle primarie, ritiratisi progressivamente fino a lasciare il solo Sanders come avversario.La decisione presa ieri dal senatore del Vermont arriva dunque come una “accettazione” della dinamica ormai in corso da settimane, nella consapevolezza che solo un “miracolo politico” avrebbe potuto permettere a Sanders di tornare in gioco per la corsa alla candidatura alla Casa Bianca. Nel discorso diretto ai propri sostenitori, in collegamento dalla propria abitazione di Burlington, Vermont, il senatore ha ovviamente ringraziato chi ha votato per lui in questi anni, nelle primarie del 2020 come in quelle del 2016, ma anche i suoi finanziatori, fondamentali per dare voce e slancio alla sua campagna elettorale. Abbandonare la corsa “è stata una decisione dolorosa, ma non vedevo un altro percorso praticabile per la vittoria”, ha detto Sanders, riconoscendo come il percorso verso la vittoria fosse “praticamente impossibile”. “Il futuro di questo paese è con le nostre idee”, ha aggiunto, la vittoria della “battaglia ideologica” all’interno del Partito democratico su temi come le università gratuite, il reddito minimo e il servizio sanitario universale.Il discorso di Sanders è servito anche ad “accorciare le distanze” rispetto a Biden: se in campagna elettorale i due si erano più volte scontrati, pronti a identificare se stessi rispettivamente come il candidato radicale e quello moderato nella contesa dei Dem, ora i due sono pronti a lavorare insieme per sconfiggere Trump alle presidenziali. “Joe Biden sarà il candidato”, ha affermato Sanders, definendo l’ex presidente come “una persona perbene”, con cui collaborerà in vista di novembre. Biden ha a sua volta definito il senatore del Vermont come “un grande leader e una delle voci più potenti per il cambiamento nel nostro paese”, per poi rivolgersi ai sostenitori di Sanders. "Insieme sconfiggeremo Donald Trump. Ma affronteremo anche la crisi climatica. Renderemo le università accessibili. E metteremo l'assistenza sanitaria a disposizione di tutti. Non ricostruiremo solo questa nazione, la trasformeremo", ha scritto Biden, che ormai ha assunto il ruolo di leader dei Democratici e parla da sfidante del presidente in carica. Il problema principale per il candidato Dem in vista di novembre è proprio quello di riunire attorno alla sua figura tutte le diverse anime del partito, sperando di non perdere il consenso già guadagnato in questi mesi presso i suoi sostenitori. Su temi come la sanità pubblica, il debito degli studenti universitari e il cambiamento climatico ci sono indubbiamente possibilità di trovare punti di incontro con gli elettori di Sanders. Il senatore del Vermont cercherà al contempo di mantenere alto il numero di delegati che potrà portare alla convention dei Democratici, che si terrà nella seconda metà di agosto a Milwaukee, così da avere voce in capitolo sulla posizione del partito in merito a diverse questioni.L’emergenza coronavirus è chiaramente l’elemento che al momento sembra avere le maggiori possibilità di incidere sui futuri sviluppi della campagna elettorale statunitense. Se da una parte potrebbe portare a un riavvicinamento di Biden e Sanders, nella consapevolezza della necessità di migliorare il sostegno governativo alle classi più deboli, dall’altra la pandemia di Covid-19 potrebbe mettere in difficoltà Trump e la sua narrazione sul risveglio economico degli Stati Uniti, punto di forza in vista della rielezione. Le previsioni di crescita del Pil Usa verranno duramente modificate dall’impatto del coronavirus sul paese, una prospettiva che non può lasciare indifferente l’attuale inquilino della Casa Bianca. Il Congresso ha stanziato la cifra record di duemila miliardi di dollari per rilanciare l’economia statunitense, ma la preoccupazione di Trump sembra essere quella poter controllare come verranno gestite tali risorse, e in questo senso è interessante la rimozione dall’incarico dell’ispettore generale Glenn A. Fine, eletto solo la settimana scorsa a presidente del comitato di controllo delle modalità di spesa dei fondi straordinari concessi dal Congresso. Il licenziamento di Fine è stato accolto duramente dai Democratici, che hanno accusato Trump di non poter accettare la presenza di voci indipendenti nella propria amministrazione e in ruoli chiave degli uffici pubblici.Il presidente Usa sta dando anche contro le autorità nazionali in materia di Sanità, non risparmiando infine un attacco anche all’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), responsabile secondo Trump di non aver gestito ottimamente la crisi nelle fasi iniziali, e di aver mantenuto un atteggiamento troppo conciliante con la Cina. Il tema del coronavirus e la gestione del contagio, con gli Stati Uniti ormai di gran lunga il paese più colpito su scala globale per numero di casi, hanno radicalmente mutato lo scenario in cui si terranno le elezioni presidenziali di novembre. Per Biden sarà probabilmente più semplice avvantaggiarsi della situazione, proponendo a decine di milioni di cittadini Usa un maggiore sostegno statale a livello di welfare, mentre Trump dovrà riuscire a convincere gli elettori che l’economia subirà solo una frenata temporanea e non subirà effetti devastanti come dopo la crisi finanziaria del 2007-2008. Non è un caso che già da diverse settimane la Casa Bianca auspichi una “riapertura” del paese quanto prima, con l’obiettivo di far “tornare a respirare” l’economia e testimoniare come la quarantena e le altre misure restrittive siano state solo una breve parentesi. L’evoluzione dell’epidemia nel breve periodo sarà dunque fondamentale per capire come e quanto Trump potrà ignorare le conseguenze del coronavirus nella sua campagna elettorale, tornando a puntare su temi maggiormente favorevoli alla sua narrazione. (Nys)