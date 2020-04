© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni abbiamo lavorato in commissione proponendo tante cose con il rammarico di non vederne neanche una". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni nell'Aula del Senato sul decreto Cura Italia. Nel decreto, ha rimarcato, "non c'è una lira per i sindaci né per i medici, non basta dire che sono eroi. Se non li aiutate evitate di chiamarli eroi". (Rin)