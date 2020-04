Varese: rapina due donne con armi da taglio, preso 40enne ‘seriale’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un pluripregiudicato 40enne tunisino senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato sottoposto dalla Polizia di Busto Arsizio a fermo di P.G. perché ritenuto l'autore di due rapine a mano armate nei confronto di due donne nei giorni scorsi. L'uomo, conosciuto con ben 20 alias, era stato notato nella zona boschiva confinante con il territorio di Vanzaghello e Castano Primo (VA), ma aveva fatto perdere le proprie tracce. Nella mattinata di ieri, quando la polizia locale di Castano Primo ha comunicato che durante un controllo volto al contrasto della diffusione del Covid-19 un uomo era scappato. Dalla descrizione dei suoi tratti somatici e nell'abbigliamento gli uomini del commissariato di Busto Arsizio hanno collegato tutti gli elementi a loro conoscenza, sapendo dove concentrare le ricerche. Il 40enne dopo aver abbandonato la bicicletta utilizzata per i suoi movimenti, si è inoltrato nei boschi, sicuro di essere riuscito a far perdere le sue tracce. Non ha tenuto però conto della comunicazione avvenuta tra le forze dell'ordine ma soprattutto della capacità investigativa e l'impegno perfettamente coordinato degli operatori della Squadra Volante di Busto Arsizio che sono riusciti a bloccarlo. Accompagnato in commissariato, le vittime delle due rapine lo hanno identificato nel frattempo identificato per un cittadino tunisino di 40 anni. Una prima vittima, una donna italiana di 42 anni, ha riconosciuto immediatamente tra le molte foto mostratele, quella riproducente il viso del rapinatore, che il 4 aprile nel primo pomeriggio, mentre camminava nel sottopasso della stazione ferroviaria di Castano Primo, l'ha puntandole un grosso cacciavite alla gola, strappandole la borsa e dandosi alla fuga. Anche la seconda vittima, una donna di 32 anni, ha riconosciuto senza ombra di dubbio, manifestando un chiaro turbamento, il 40enne. Lo scorso martedì , mentre si trovava a bordo del treno partito da Castano e diretto a Turbigo l'uomo le si è seduto di fronte. Verificato che non vi fosse nessuno sulla carrozza, il malvivente le ha dapprima bloccato le mani estraendo contemporaneamente dal giubbotto un coltello a serramanico poggiandoglielo sulla pancia minacciando di ferirla se avesse urlato. La donna spaventata ha iniziato a urlare ritrovandosi la mano dell'uomo a coprirle la bocca, graffiandola. La rapina è continuata con minacce e insulti, fino a quando la donna ha consegnato tutto quanto in suo possesso. L'uomo l'ha intimata a non urlare e a non rispondere al telefono che stava squillando, fino a giungere alla stazione successiva, scendendo dal treno e allontanandosi con la sua bicicletta. In accordo con il pm di turno della Procura locale l'uomo è stato accompagnato in carcere.