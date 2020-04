© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni nell'aula del Senato sul "Cura Italia" ha annunciato: "non voteremo questo decreto perché è una presa in giro per milioni di italiani che non vedranno una lira. Speriamo che possiate fare meglio nel prossimo e lo voteremo". (Rin)