- “Prima dobbiamo mettere in sicurezza la Lombardia e tutti gli ospedali lombardi. Dopo penseremo alla fase due”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, arrivando a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli, per un incontro con il sindaco Giuseppe Sala. (Rem)