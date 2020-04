Coronavirus: Modena (FI), governo non vessi contribuenti, curare non è tartassare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena afferma: "prevedere nel decreto Cura Italia che l'Agenzia delle Entrate, in deroga allo Statuto del contribuente, possa notificare gli atti impositivi fino al 31 dicembre 2021 è oggettivamente incomprensibile e vessatorio". La parlamentare parla, in una nota, "di una sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione che è in netto contrasto con la ratio di un provvedimento che si prefigge di aiutare i cittadini e che invece rappresenta l'ennesima spada di Damocle sulla testa di milioni di italiani. Un mio emendamento soppressivo è stato trasformato in ordine del giorno accolto dalla commissione Bilancio del Senato. Mi auguro - conclude Modena - che questa apertura da parte della maggioranza vada nella direzione di un rinsavimento e di una indispensabile approvazione normativa. Curare non è sinonimo di tartassare".(Com)