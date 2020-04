Lavoro: Fisascat-Cisl, 1.024 persone nel Lazio degli appalti scuole statali senza sostegno reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, in una nota dichiara: "Nel drammatico scenario aperto dall'emergenza coronavirus, ci sono persone, in tutta Italia così come sul nostro territorio, che vivono dal 1 marzo in 'sospensione non retribuita', ovvero senza alcun soldo in tasca: stiamo parlando dei 1.024 lavoratrici e lavoratori di Roma e del Lazio 'ex Lsu appalti storici', rimasti esclusi dal processo di internalizzazione delle scuole di Stato. È inaccettabile, incredibile che queste persone siano lasciate a se stesse, 'licenziate dallo Stato', e abbandonate alla povertà assoluta, a maggior ragione in un contesto drammatico come quello attuale". "Si devono trovare soluzioni immediate - aggiunge Imperatori - per andare incontro a persone e famiglie gettate in una sconcertante situazione economica, e nel più profondo sconforto psicologico. Unitamente alle altre organizzazioni sindacali confederali, abbiamo sollecitato, sollecitiamo e solleciteremo il ministero del Lavoro, il Miur e le parti datoriali a intervenire: è incredibile e inaccettabile che non si dia alcuna risposta e alcun sostegno al reddito a oltre mille persone nel Lazio, che sono 4mila su tutto il territorio nazionale".(Com)