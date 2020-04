India: banca centrale, coronavirus ha “drasticamente alterato” prospettive di crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’economia nazionale, “il coronavirus, i lockdown associati e la contrazione attesa nella produzione globale gravano pesantemente sulle prospettive di crescita per il 2020”, si legge nel documento. “Il risultato effettivo dipenderà dalla velocità con cui l'epidemia sarà contenuta e l’attività economica tornerà alla normalità”, prosegue il testo, in cui si ricordano le “significative misure monetarie e di liquidità” adottate dalla banca centrale e si auspicano misure fiscali da parte del governo per mitigare l’impatto negativo sulla domanda interna e stimolare l’attività economica una volta ripristinata la normalità. (segue) (Inn)