India: banca centrale, coronavirus ha “drasticamente alterato” prospettive di crescita (5)

- L’analisi dell’offerta e della domanda evidenzia che nel terzo trimestre del 2019-20-20 l’economia ha toccato un minimo trimestrale e che in seguito i rischi al ribasso si sono accentuati, in particolare per i consumi privati. Tra i fattori positivi ci sono le prospettive favorevoli dei raccolti primaverili delle colture rabi (colture asciutte, come frumento e canna da zucchero, prevalenti lungo il corso medio e alto del Gange, con semina in inverno), la razionalizzazione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella legge di bilancio 2020-2021 e gli incentivi per incrementare la spesa rurale e infrastrutturale. Tuttavia, “la domanda aggregata dovrebbe essere influenzata negativamente dalla probabile recessione nell’economia globale, causata da interruzioni nelle catene di approvvigionamento globale, nei viaggi e nel turismo e dai lockdown in molte economie”. “La produzione domestica sarà anch’essa influenzata dal lockdown nazionale”, sintetizza il rapporto. (segue) (Inn)