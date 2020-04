India: banca centrale, coronavirus ha “drasticamente alterato” prospettive di crescita (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la banca centrale destano preoccupazione anche la finanza e la liquidità. “I mercati finanziari nazionali rimangono vulnerabili agli sviluppi globali, accentuando il rallentamento della crescita in India e acuendo le preoccupazioni per la Covid-19”, spiega il rapporto. Per quanto riguarda i mercati azionari, dopo aver toccato “nuove vette”, sono diventati “altamente volatili all’inizio di marzo in parallelo con i mercati azionari globali” e “l’outlook è caratterizzato da una maggiore incertezza con il deflusso di capitali che continua”. L’incertezza si riflette anche sui rendimenti del mercato obbligazionario. (segue) (Inn)