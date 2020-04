Trasporti: Masucci (Fit-Cisl Lazio), quasi 90 per cento addetti comparto lamenta mancanza Dpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal sondaggio per addetti al comparto Trasporti, presente sul sito www.fitcisllazio.it, "emerge che la maggior parte dei lavoratori è preoccupata per la mancanza di dispositivi di protezione individuali". È quanto si legge in una nota della Fit-Cisl. "Abbiamo i primi risultati relativi al nostro questionario 'Lavori in sicurezza?', presente sul nostro sito e dedicato agli addetti al settore dei Trasporti. Invitiamo tutti gli altri lavoratori che avessero qualcosa da comunicarci sull'applicazione dei protocolli anticontagio a farlo, rispondendo al sondaggio su www.fitcisllazio.it - dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci - ci sono giunte segnalazioni da parte di molte aree contrattuali, tra cui il trasporto aereo, quello ferroviario, la logistica e il Tpl. Nello specifico, l'86.36 per cento dei partecipanti ha lamentato la mancanza dei dispositivi di protezione individuali; il 59.09 per cento, l'assenza di dispositivi di separazione interpersonali; il 50 per cento, la mancanza di soluzione igienizzante o sapone per le mani, la presenza di spazi comuni con accessi non contingentati (mense, spogliatoi) e il non rispetto della distanza di sicurezza anticontagio; il 40,91 per cento ha segnalato la mancata rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni, mentre il 36.36 per cento l'assenza di soluzione sanificante per mezzi e attrezzature e di turni con ingresso-uscita scaglionati. Il 31,82 per cento ha sottolineato la mancata informazione sulle corrette procedure da attuare in azienda e l'assenza del telelavoro o smart working. Il 27,27 per cento, il non utilizzo degli ammortizzatori sociali, congedi parentali e ferie". "Ci siamo adoperati e ci stiamo adoperando per ricontattare i lavoratori che ne hanno fatto richiesta per dettagliarci meglio le loro problematiche, ovviamente continuando a rispettarne il loro anonimato - conclude Masucci – Dobbiamo fare tutto il possibile affinché non si verifichi alcuna negligenza sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, e dell'intera collettività".(Com)