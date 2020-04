Milano: trovato con un chilo di droga e 2mila euro in contanti, arrestato pusher 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 25 anni è stato arrestato a Milano per detenzione e spaccio di stupefacenti, sequestrando più di un chilo di droga, e più di 2000 euro contanti. Le indagini dei poliziotti del commissariato “Lambrate” ha avuto inizio con il monitoraggio del commercio di droga di piccolo taglio tra piazza Bottini e piazzale Gobetti. La squadra investigativa, ricostruendo la catena dello spaccio, è giunta fino all’abitazione di un 25enne italiano, con precedenti specifici, a Casarile (MI). La perquisizione del domicilio ha confermato i sospetti dei poliziotti, diretti dal funzionario Nunzio Trabace. All’interno infatti sono stati rinvenuti e sequestrati 7 involucri contenenti cocaina per un totale di 42 grammi circa, 6 barattoli con 430 grammi di marijuana, 95 grammi di hashish e materiale per pesatura e confezionamento di stupefacenti, infine la somma di 2080 euro contanti in banconote di piccolo taglio. Nel box di pertinenza dell’abitazione, gli agenti hanno poi rinvenuto arbusti con inflorescenze di marijuana per un totale di 485 grammi.(com)