Coronavirus: Fontana, siamo ancora nel pieno della battaglia che stiamo cercando di vincere

- "Noi stiamo faticosamente cercando di vincere una battaglia ma siamo ancora nel pieno di questa battaglia, la gente deve capire che non abbiamo ancora realizzato nulla, non abbiamo ottenuto alcun risultato se non quello di rallentare l'epidemia e rendere meno opprimente la pressione sul nostro sistema sanitario e questo lo stiamo facendo grazie all'impegno di tutti noi, di tutti i cittadini lombardi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla trasmissione "Aria pulita" sull'emittente locale 7 Gold, ribadendo l'importanza di stare a casa: "È l'unico mezzo e la prova sta nei numeri: fino a qualche settimana fa i nostri ospedali erano nella situazione che i nostri ospedali non riuscivano più a ricevere i malati, adesso la situazione è più tranquilla ma dobbiamo concludere questa fase, dobbiamo arrivare a contagi zero", ha concluso Fontana.(Rem)