Abruzzo: Febbo, investimenti per 554 mln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, ha aggiunto: "Plaudo all'iniziativa della Regione Abruzzo di sostenere finanziariamente durante l'emergenza i progetti strategici sull'innovazione anche delle grandi imprese abruzzesi. Confindustria Abruzzo infatti ritiene che la disposizione permetterà, appena terminata la fase di emergenza, di potenziare iniziative fondamentali per la competitività del sistema economico regionale e per la tenuta occupazionale dell'Abruzzo". Germano De Sanctis e Piergiorgio Tittarelli, rispettivamente direttore Attività produttive e autorità di Gestione dei fondi Ue della Regione Abruzzo hanno sottolineato "come la gran fetta dei fondi messi a disposizione dal Mise vengono destinate alla ricerca, all'innovazione ed allo sviluppo delle imprese abruzzesi. La Regione Abruzzo continuerà a lavorare per utilizzare ed investire le risorse dei fondi europei nei confronti di quelle aziende capaci di creare sviluppo e occupazione". "Pertanto - ha concluso Febbo - senza ombra di dubbio, nonostante l'attuale emergenza sanitaria ed economica, possiamo ben sperare poiché mettiamo in campo sostanziali risorse pari a 554 milioni di euro che attraverso veri e concreti progetti genereranno occupazione e sviluppo. L'Abruzzo è la regione del centro sud d'Italia con con dove l'attività delle imprese e industri incidono in maniera decisiva e marcata ed è necessario continuare a lavorare come Regione per questo settore vitale e trainante per l'intera economia regionale". (Ren)