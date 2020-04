Coronavirus: Beccalossi, coinvolgere imprese lombarde su test sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando i test sierologici saranno disponibili, validati e sicuri vanno coinvolti gli imprenditori, permettendo che anche a loro spese possano far sottoporre ai controlli i loro dipendenti. Sono certa che sarebbero i primi a farsi parte attiva per uscire da questa situazione e fare ripartire la Lombardia". Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale della Lombardia. "Ora che sta terminando la fase d'emergenza - continua - si impone una strategia chiara su chi deve essere sottoposto ai controlli, oltre al personale sanitario e tutti coloro che in queste settimane hanno lavorato in prima linea e a contatto col pubblico". "Va consentito agli imprenditori - osserva - su base volontaria, di sottoporre a test i propri collaboratori, con la garanzia di condividerne i risultati per consentire alla Regione di avere ulteriori dati a disposizione per uno screening di massa. Abbiamo bisogno di tutta la potenza di fuoco possibile per ripartire con la Fase 2". (com)