Coronavirus: Torino, prosegue igienizzazione notturna delle strade

- Prosegue, a Torino, l'attività notturna (tra le 22 e le 6) di pulizia e igienizzazione delle strade da parte di Amiat. La notte scorsa le autobotti sono intervenute sulla viabilità di alcuni quartieri delle circoscrizioni 2, 3, 4, 6 e 7. Nelle Circoscrizioni 2 e 3 tra strada della Pronda, via Guido Reni, ferrovia, via Gorizia, corso Orbassano, confine con Grugliasco. Inoltre, nella 3, tra corso Trapani, corso Peschiera, corso Lione, corso Rosselli e lungo gli assi di corso Trapani tra corso Peschiera e piazza Rivoli, corso Monte Cucco, corso Brunelleschi, corso Peschiera; nella circoscrizione 4 tra corso Monte Grappa, corso Francia, piazza Statuto, via San Donato, corso Appio Claudio, lungo corso Lecce e corso Potenza e tra via Nole, corso Svizzera e la Dora; nella circoscrizione 6 si è provveduto al lavaggio delle zanelle tra corso Vigevano, corso Novara, via Aosta, via Petrella, via Cimarosa, via Bologna, via Sempione, corso Venezia. Inoltre, si è intervenuto tra corso Sempione, via Bologna, via Botticelli, corso Giulio Cesare, Falchera, corso Vercelli. (Rpi)