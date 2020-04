Speciale energia: Ad Omv Seele non esclude tagli al personale per crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, l'azienda energetica austriaca Omv non esclude di effettuare tagli al personale, mentre il piano di risparmio da quattro miliardi di euro pare non essere sufficiente. È quanto afferma l'amministratore delegato della compagnia energetica austriaca Omv, Rainer Seele, in un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Seele dichiara: “Mi aspetto ulteriori programmi di risparmio quest'anno. Esaminiamo tutti gli elementi di costo”. L'Ad aggiunge: “Non abbiamo ancora assunto una decisione in merito alla cassa integrazione o al ridimensionamento del personale. È una possibilità che non possiamo escludere”. Come riferisce “Handelsblatt”, Omv impiega attualmente 20 mila dipendenti su scala globale. Finora, per far fronte alle conseguenze del coronavirus, l'azienda ha disposto soltanto un blocco globale delle assunzioni. Attualmente, Omv sta valutando ulteriori modalità “per ridurre i costi del personale il più rapidamente possibile”. Come si legge su “Handelsblatt”, “il tempo è poco alla luce dell'enorme calo delle vendite di benzina, diesel, cherosene e prodotti petrolchimici” in conseguenza della crisi innescata dal coronavirus. Nel frattempo, Omv intende portare a compimento l'acquisizione del gruppo petrolchimico Borealis per 4,2 miliardi di euro. Borealis è una joint venture tra Omv e la Compagnia internazionale per gli investimenti nel petrolio (Ipic), controllata da Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi. Il gruppo austriaco detiene il 36 per cento di Borealis, mentre l'Ipic è proprietaria del 64 per cento. Per aumentare la propria partecipazione in Borealis al 75 per cento, Omv intende effettuare il pagamento a Mubadala in due rate. La seconda quota, pari a più di due miliardi di euro, non dovrebbe essere versata prima della fine del 2021. Come osserva “Handelsblatt”, Seele “non è riuscito a ridurre il prezzo di acquisto” di Borealis. (Geb)