Speciale energia: Bielorussia, 15 dipendenti di Rosatom ricoverati dopo aver contratto il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Rosatom ha confermato che 15 suoi dipendenti, arrivati in Bielorussia per partecipare alla costruzione della prima centrale nucleare del paese, hanno contratto il Covid-19. Lo si apprende da una nota di Rosatom, in cui viene ribadito che la società sta prendendo “tutti i provvedimenti necessari a garantire che i lavori proseguano come da programma, e senza ritardi”. “15 esperti del dipartimento di ingegneria di Rosatom, arrivati in Bielorussia per prendere parte alla costruzione della prima centrale nucleare del paese, sono stati ricoverati nella regione di Hrodna dopo essere risultati positivi al Covid-19”, si legge nel documento. (Res)