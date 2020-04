Speciale energia: Nigeria, revocate 11 licenze petrolifere a compagnie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha revocato le licenze minerarie di 11 compagnie petrolifere e del gas regionali. Lo riferisce il quotidiano locale "Guardian". Il portavoce del Dipartimento delle risorse petrolifere (Dpr), Paul Osu, ha spiegato che nel revocare le attività, le autorità hanno garantito alle compagnie un margine di tempo sufficiente per riorganizzare la loro attività, e che la misura è stata presa in un momento in cui è necessario per il paese ricavare il massimo valore dalle risorse disponibili. Le licenze che sono state revocate erano state concesse nel 2013 per progetti di produzione di almeno cinque anni, poi rinnovati. Secondo la stampa locale, il governo di Abuja è in questo momento costretto a revocare le licenze petrolifere a causa della crescente pressione sul calo delle entrate, in un momento di drastica riduzione del prezzo del petrolio nel quadro della pandemia di coronavirus. (Res)