Speciale energia: Mauritania, il blocco del mercato e il coronavirus ritarderanno lo sfruttamento del gas

- La compagnia energetica britannica Bp ha rinviato la consegna della piattaforma destinata al giacimento “Greater Tortue Ahmeyim", situato al largo della costa della Mauritania e del blocco Saint-Louis Profond al largo del Senegal, per "motivi di forza maggiore" legati alle perturbazioni del mercato e alla diffusione del coronavirus. La società Brief-Gimi Ms Corp, progettista della piattaforma galleggiante per il trattamento del gas liquefatto, ha ricevuto dalla società Bp una lettera scritta in cui si scusa per i precedenti impegni datati 26 febbraio 2019 per il noleggio e l'operazione della piattaforma. Secondo le stesse fonti, la società britannica, nell'avviso indirizzato al suo partner, specifica che non è in grado di consegnare la piattaforma entro le scadenze iniziali, vale a dire nel 2022. La compagnia Bp stima che la consegna della piattaforma sarà posticipata di un anno, giustificandola con "forza maggiore". (Mar)