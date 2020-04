Speciale energia: Portogallo, Galp taglia 1 miliardo di euro di costi e investimenti a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera portoghese Galp ha annunciato che taglierà 1 miliardo di euro di costi operativi e di investimento nei prossimi due anni per mitigare l'impatto della pandemia di nuovo coronavirus. La società sta già iniziando ad accusare i primi effetti della crisi nei risultati del primo trimestre. L'idea è "ridurre significativamente le spese nei prossimi trimestri", ha spiegato la società in una dichiarazione inviata alla Commissione portoghese per i mercati mobiliari (Cmvm), in particolare 500 milioni di euro quest'anno e altri 500 milioni nel 2021 entro della voce di costi operativi e investimenti. Si tratta di mitigare in parte il calo delle entrate previsto dalla "forte riduzione della domanda e dei prezzi dei prodotti petroliferi" che sta già causando la pandemia e che sta cominciando a essere visto nei risultati del primo trimestre di quest'anno.(Res)