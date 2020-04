Speciale energia: Francia, i rischi legati a un incidente nucleare durante la quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruno Chareyron, membro della commissione di ricerca e di informazione indipendente sulla radioattività (Criirad) è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica “Europe 1” ricordando i pericoli legati a un possibile incidente nucleare in questo momento di confinamento imposto causa della pandemia di coronavirus. “Se ci fosse una catastrofe nucleare sarebbe molto difficile da gestire”, ha detto l'esperto. Il personale medico, spiega Chareyron, non potrebbe seguire la popolazione “in caso di contaminazione massiccia”. “Questa situazione crea un preoccupazione che è legittima e che pone domande sulla gestione delle installazioni nucleari e sulla preparazione a una crisi nucleare”, afferma il membro del Criirad. Non potendo effettuare dei controlli sul posto, l'Autorità per la sicurezza dle nucleare continua a sorvegliare le centrali a distanza.(Res)