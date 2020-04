I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: portavoce governo avverte, il prossimo periodo è il più difficile - Il consigliere Nader Saad, portavoce del Consiglio dei ministri egiziano, ha affermato che i ministri hanno deciso di donare il 20 per cento del loro stipendio per un periodo di tre mesi al fine di sostenere lo Stato in questo difficile momento. Anche i governatori hanno fatto lo stesso, mentre ci sono alcuni che hanno donato il loro stipendio per intero. Saad ha aggiunto, durante un'intervista telefonica con il programma "On My Responsibility" sul canale "Echo Al Balad", ieri sera, che il prossimo periodo "sarà una delle fasi più difficili di fronte al coronavirus", sottolineando che la Covid-19 si diffonderà notevolmente nei prossimi giorni. "Dobbiamo rimanere a casa", ha detto il portavoce. (segue) (Res)