© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: inflazione al 5,1 per cento a marzo, prezzi il leggero aumento su base mensile - L'inflazione media annua nelle aree urbane dell'Egitto ha rallentato per il secondo mese consecutivo, ma su base mensile si registra un leggero aumento. I prezzi al consumo sono aumentati del 5,1 per cento anno su anno nel mese di marzo, rispetto al 5,3 per cento di febbraio, in base ai dati forniti dall’agenzia per statistica ufficiale Capmas. In particolare, nello stesso periodo di riferimento i prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti dell'1,7 per cento. Su base mensile, invece, l'inflazione ha visto un’accelerazione dello 0,6 per cento, con i prezzi dei generi alimentari in aumento dello 0,7 per cento. Da segnalare in particolare l’aumento del 3,7 per cento dei prezzi della frutta, del 2,4 per cento dei prezzi della carne e dell'1,6 per cento dei prezzi del pesce. La nazione più popolosa del mondo arabo, che ha da poco superato i 100 milioni di abitanti, è riuscita a contenere l'inflazione che a un certo punto era cresciuta di oltre il 30 per cento, a seguito di un vasto programma di riforme economiche iniziato nel 2016. L'Egitto ha emanato un coprifuoco nella seconda metà di marzo per arginare la diffusione del nuovo coronavirus e le cifre del mese prossimo potrebbero dare un quadro più completo di qualsiasi impatto economico dell'epidemia. (Res)