I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: le forze di Haftar annunciano l'abbattimento di due droni turchi - Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna), di Khalifa Haftar, il generale Ahmed al Mismari, ha annunciato che l'Lna "è riuscito a abbattere due droni turchi nella Libia occidentale" che stavano fornendo copertura aerea alle forze del Governo di accordo nazionale (Gna). In una nota, Al Mismari ha aggiunto che il primo drone è stato abbattuto dalle difese dell'Lna della base aerea di Uqba Bin Nafeh (nella Libia occidentale, vicino al confine con la Tunisia), mentre il secondo drone è stato abbattuto a est di Tripoli, lungo l'asse di Ain Zara, nella periferia meridionale della capitale. Nel frattempo proseguono sporadici scontri tra le forze del Gna e quelle dell'Lna nel sud di Tripoli, nonostante le richieste locali e internazionali per un cessate il fuoco e un effettivo impegno per la tregua umanitaria annunciata dalle due parti, con l'obiettivo di aiutare le autorità sanitarie a concentrarsi sulla lotta alla pandemia del coronavirus. (segue) (Res)