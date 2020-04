I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: l'Ue offre aiuti per 75 milioni di euro contro il coronavirus - L'Unione Europea ha annunciato lo stanziamento di aiuti per 75 milioni di euro all'Algeria per combattere il coronavirus. Il commissario europeo per l'allargamento e la politica europea di vicinato, Oliver Varhelyi, ha confermato di aver contattato il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadum, al quale ha annunciato la solidarietà e il sostegno all'Algeria di fronte alla diffusione del coronavirus e ha spiegato che la Comunità europea è pronta a fornire aiuti urgenti oltre a concedere 75 milioni di euro di aiuti a sostegno del settore sanitario. L'Ue aveva precedentemente annunciato aiuti simili alla Tunisia e al Marocco. (segue) (Res)