- Iraq: Adnan al Zurfi, rinuncio al mandato ma continuerò a servire il mio popolo - In una lettera aperta, il governatore di Najaf Adnan al Zurfi ha spiegato le ragioni della propria rinuncia all’incarico di formare un nuovo governo in Iraq, ricevuto lo scorso 17 marzo dal presidente della Repubblica Barham Salih e affidato stamane al capo dell’intelligence nazionale Mustafa al Kazemi. “Offro le mie scuse in primis a chi ha posto in me la propria fiducia, aspettandosi che riuscissi nel mio incarico. Ho cercato di portare avanti la mia missione con grande onore e alta responsabilità, con il sacro obiettivo di rilanciare l’Iraq e di riportarlo su una giusta strada, rendendolo un paese stabile e influente nel mondo arabo”, si legge nella lettera di Zurfi. L’ormai ex premier incaricato ha fatto sapere di non esser riuscito a portare a termine il proprio incarico “per ragioni interne ed esterne”, ma ha riferito che questo non gli impedirà “di continuare a lavorare al servizio del popolo iracheno”. Nel testo, il governatore di Najaf ha fatto anche riferimento alle difficili circostanze che il paese sta attraversando, con le conseguenze della pandemia di coronavirus e le piazze che ancora attendono risposte “contro l’oppressione e l’ingiustizia”. (segue) (Res)