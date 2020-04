I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Abdul Mahdi, Usa hanno proposto riunione dialogo strategico il prossimo giugno - Gli Stati Uniti hanno proposto all’Iraq una riunione di dialogo strategico per il 10 e 11 giugno prossimi per discutere il futuro delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento alla permanenza delle proprie forze militari sul territorio del paese mediorientale. Lo ha reso noto il premier dimissionario dell’Iraq, Adel Abdul Mahdi, nel corso di un incontro del Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo quanto riportato dal sito d’informazione “Shafaq News”, il capo del governo uscente ha confermato di puntare a un ritiro “amichevole e non ostile” delle forze statunitensi dall’Iraq e che tale processo è già in corso, con la Coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico che ha limitato la propria presenza sul territorio nazionale a tre basi militari. (segue) (Res)