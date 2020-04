© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: l'Akp propone misure su controllo contenuti social media durante su coronavirus - Misure per l'inasprimento dei controlli sui social media sono state proposte dal Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp). Lo riferisce il quotidiano turco "Birgun". Le misure sottoposte all'esame governativo da parte della formazione di maggioranza sono inserite all'interno di un disegno di legge che include provvedimenti di natura economica. Secondo il ddl, i siti stranieri come Twitter e Facebook sarebbero tenuti a nominare propri rappresentanti in Turchia che le autorità di Ankara potrebbero contattare per chiedere la rimozione di contenuti ritenuti inappropriati. La risposta alla richiesta di rimozione dovrà essere data entro 72 ore da parte del sito in questione. (segue) (Res)