© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: avviato tracciamento spostamenti contagiati da coronavirus tramite segnale cellulare - Le autorità turche hanno lanciato un progetto per ridurre la diffusione del coronavirus monitorando gli spostamenti dei contagiati tramite il segnale dei loro cellulari. Lo riferisce il quotidiano turco "Yeni Safak" citando la direzione per la comunicazione della presidenza della Repubblica. Il cosiddetto Pandemic Isolation Tracking Project è stato sviluppato dal ministero della Salute - in collaborazione con l'autorità per le telecomunicazioni e con i fornitori di servizi di telefonia mobile - al fine di verificare che i pazienti risultati positivi al coronavirus rispettino le procedure governative di quarantena. Un sms di avvertimento verrà inviato a chi violasse la quarantena. Laddove il cittadino in oggetto non ritornasse presso il proprio domicilio per l'isolamento, misure amministrative e sanzioni verranno prese a carico degli inadempienti. L'utilizzo dei dati personali è limitato esclusivamente alla campagna in oggetto, come da approvazione ricevuta in base all'articolo 12 della legge 6698 sulla protezione dei dati personali. (Res)