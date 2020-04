Coronavirus: Comazzi (Fi), da governo critiche? Conte venga a vedere coi suoi occhi dramma che stanno vivendo i lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale dichiara in una nota: "Spesso dal governo arrivano critiche alla gestione dell’emergenza Covid da parte di Regione Lombardia: lo stesso premier ha preso parte più di una volta a questo scaricabarile. Eppure, basterebbe che Giuseppe Conte si degnasse di venire a Milano, Bergamo o in qualsiasi altra provincia per vedere con i propri occhi cosa stanno affrontando i lombardi ogni giorno”. “In un momento delicato come questo - continua - trovo vergognoso che a distanza di un mese e mezzo dallo scoppio della pandemia il presidente del Consiglio non sia mai venuto in Lombardia a portare la solidarietà dello Stato italiano alle migliaia di famiglie colpite da questa tragedia. Nel recente passato - prosegue -, di fronte a tragedie come il terremoto che ha colpito l’Aquila, il presidente Berlusconi e gli altri membri delle istituzioni hanno dato segnali importanti di vicinanza a quel popolo ferito, condividendone il dolore. La distanza - anche geografica - del premier e dei suoi rappresentanti del governo è una ferita ulteriore per tutti i lombardi". (Com)