Coronavirus: Durigon, Pasqua senza soldi per milioni di lavoratori

- Il deputato della Lega, Claudio Durigon, in una nota ha voluto sottolineare che questa sarà una "Pasqua senza soldi. Altro che nessuno resterà solo. E' inutile che Conte ripeta sempre la stessa cosa. Ci piacerebbe fosse così, ma la realtà è purtroppo decisamente diversa: siamo giunti a Pasqua e i lavoratori che aspettavano dal governo i loro soldi della cassa integrazione non avranno nulla. E quel che più preoccupa è che i soldi non arriveranno prima della fine di aprile a causa dei ritardi del ministero del Lavoro". "Il ministro Catalfo - ha aggiunto - è in evidente difficoltà: non riesce a gestire la burocrazia degli enti e non governa la situazione. In pratica, quindi, nonostante i continui annunci di Conte i ritardi sono immensi e drammatici. Milioni di lavoratori passeranno senza uno stipendio questa Pasqua. Conte e il suo governo facessero meno conferenze stampa e portassero a casa più risultati. La gente - ha concluso - non mangia ascoltando le chiacchiere spot di Conte e del suo governo di impreparati".(Com)