Coronavirus: Villarosa (M5s), con no a eurobond unica alternativa è recesso dal Mes

- "Con il no agli eurobond come alternativa c’è il recesso dal Mes e l’utilizzo delle risorse originariamente destinate al fondo consentirà l’erogazione di finanziamenti complessivi a favore di famiglie ed imprese italiane fino a 1.750 miliardi di euro. Con queste risorse aiuteremo tutti gli Italiani e diventeremo la prima economia d’Europa". Lo annuncia in una nota il sottosegretario al ministero dell’Economia ed esponente del Movimento 5 stelle, Alessio Villarosa. "L'Italia - ricorda - ha sottoscritto 125 miliardi di capitale per il Mes e versato 14,3 miliardi. La Germania dovrebbe essere solidale con tutti i paesi Ue, compreso la Grecia,che con l’Accordo di Londra del 1953 le hanno concesso di ristrutturare il proprio debito e poi successivamente hanno rinunciato al 50 per cento dei propri crediti. Gli eurobond - conclude - rappresentano una iniziativa di solidarietà europea ma i debiti contratti restano a carico degli stati che ne beneficiano, l’Italia ha rinunciato ai propri crediti verso la Germania ma ora non chiede ai tedeschi di pagare il proprio debito".(Com)