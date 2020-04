Città metropolitana Roma: effetti sospensione termini atti amministrativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle specifiche indicazioni in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, la Città metropolitana di Roma comunica che "l'Ufficio trasporti eccezionali continua a provvedere al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta per il tramite del portale on-line con le consuete modalità e nel rispetto dei tempi procedimentali". La Città metropolitana informa inoltre "le imprese di trasporto eccezionale che le autorizzazioni rilasciate ed in scadenza nel periodo indicato tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, nei trenta giorni antecedenti o successivi alla data del 15 giugno, salvo ulteriori eventuali disposizioni. L'ufficio Licenze e Concessioni, al fine di assicurare il rispetto dei termini procedimentali, continua a provvedere al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione suolo, relativamente agli accessi carrabili, agli scavi e agli attraversamenti, alle insegne di esercizio e ai cartelli pubblicitari, alle riprese cine - tv e ai ponteggi". La Città metropolitana ricorda, che è "momentaneamente sospeso il servizio di ricevimento al pubblico dell'Ufficio Licenze e Concessioni, presso la sede di viale Ribotta n. 41. Tuttavia, per garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali e la continuità amministrativa e tutelare la salute dei dipendenti e dell'utenza, è consentito esclusivamente il contatto telefonico, nel giorno di mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, attraverso i numeri telefonici presenti sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale. È, comunque, sempre possibile inviare istanze o comunicazioni attraverso la modalità telematica Si rammenta, infine, che è possibile trasmettere atti e documentazione tramite raccomandata". (Com)