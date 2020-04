Coronavirus: Pd Lombardia a Gallera, comprendiamo tensione ma si ascoltino i medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Pizzul, capogruppo PD e Gianni Girelli, capodelegazione PD in Commissione Sanità, dichiarano in una nota: "Abbiamo recepito, non senza stupore, la risposta dell'assessore Gallera alla Federazione dei medici. Nel confermare che tutti noi comprendiamo la tensione che si sta vivendo, è bene però cercare di tenere i nervi saldi, di usare il massimo della razionalità e il minimo dell'emotività. Per la politica è un dovere ascoltare gli scienziati e chi è in prima linea. La competenza e la professionalità dei medici devono essere considerate nel giusto modo dagli amministratori. Nella fase due non è più possibile commettere errori. Non è utile per nessuno leggere le osservazioni o le critiche dei sanitari come polemiche da contrastare. Il punto oggi è uscire da questa emergenza. E per farlo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, di politici da una parte e di professionisti dall'altra, ognuno deve contribuire. Solo attraverso una collaborazione costruttiva potremo affrontare la coda di questa epidemia".(Com)