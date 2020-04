Decreto Imprese: fondo Gasparrini per mutui prima casa esteso a partite Iva e co.co.co

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accesso al fondo Gasparrini (fondo solidarietà mutui prima casa) è esteso ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data. E’ quanto prevede il decreto imprese pubblicato in Gazzetta ufficiale. "Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente - si legge nell’articolato -, l’accesso ai benefici del fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno".(Rin)