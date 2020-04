Coronavirus: Bottici (M5s), con dl liquidità diamo benzina alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto legge che offre nuova liquidità alle imprese, grazie alla garanzia totale dello Stato nei confronti delle banche, puntiamo a dare ossigeno alle aziende in questa fase di lockdown, e a farle ripartire quando si potrà riavviare la produzione. È la nostra benzina per rimettere in moto il paese". Lo afferma la senatrice del Movimento 5 stelle e componente della commissione Finanze, Laura Bottici. "Il viaggio - ha chiarito - è ovviamente molto lungo, serviranno altre misure di sostegno e nuovi incentivi. Siamo già al lavoro per trovare altre soluzioni".(Com)