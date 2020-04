Coronavirus: Raggi visita Protezione civile Roma, a lavoro su pacchi spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha incontrato, questa mattina, alcuni volontari della Protezione civile. "Ho incontrato alcuni volontari della nostra Protezione civile che durante questa emergenza stanno dando grande dimostrazione di impegno e dedizione - scrive Raggi su Facebook -. Ogni giorno aiutano tanti cittadini in difficoltà. Un fondamentale lavoro per cui li ringrazio a nome di tutti i romani". Il sindaco racconta che i volontari "stanno preparando i pacchi con la spesa per le famiglie che lo hanno richiesto. Si tratta di cibo e beni di prima necessità che provengono dalle raccolte che la Protezione civile ha messo in piedi sul territorio tramite i supermercati di Roma che hanno aderito. I volontari riforniscono ogni giorno 40 nuove famiglie. Nessuno deve essere lasciato indietro e il supporto della Protezione Civile capitolina è un tassello di grande importanza all’interno delle tante azioni di solidarietà messe in campo durante l’emergenza". Raggi, infine, tiene a ringraziare "i volontari per aver condiviso con noi un momento della loro giornata e auguro a loro, e a tutte le persone in prima linea durante queste giornate delicate, un buon lavoro".(Rer)