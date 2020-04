Brasile: coronavirus, Bolsonaro annuncia accordo con India per importare idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha reso note conversazioni con il primo ministro indiano - Narendra Modi - che garantiranno l'invio di "materia prima" utile alla produzione di idrossiclorochina, il composto su cui Brasilia scommette per il trattamento delle persone affette dalla Covid-19. "Abbiamo buone notizie", ha detto Bolsonaro in un discorso tenuto ieri sera alla nazione, riportando l'accordo con cui, da sabato, Nuova Dehli inizierà ad inviare il materiale. "Ringrazio il primo ministro Narendra Modi e il popolo indiano per questo aiuto", ha sottolineato Bolsonaro. Per il capo dello stato, il composto può portare a una svolta "storica" nella battaglia contro la Covid-19, nonostante le prudenze sin qui opposte da parte del mondo scientifico e dal suo stesso ministro della Salute, Luiz Hernique Mandetta. Il governo indiano, certificando l'abbondanza delle proprie forniture, ha di recente revocato il veto all'esportazione dell'idrossiclorochina. (segue) (Brb)